Estrenos destacados de la semana: Courtney Barnett, Parquet Courts, John Maus…

Nuevo fin de semana que se avecina y nueva recopilación de algunos de los lanzamientos más destacados de esta semana, la cual nos ha dado el segundo álbum de estudio de Courtney Barnett, artista que siempre trae un rayo de sol a nuestras vidas. Pero no está sola, y es que tenemos estrenos curiosos, como la nueva placa de John Maus o la aventura en solitario de la líder de Warpaint Theresa Wayman. Pasen y escuchen.

TT – LoveLaws

La voz y guitarrista principal de Warpaint, Theresa Wayman (también conocida como TT, nombre con el que presenta este proyecto) aparece en solitario con un álbum debut en el cual busca expandir el sonido de su grupo y entrar en terrenos más oscuros y densos, a medio camino entre el indie rock con el que la conocimos y los detalles electrónicos más golosos. LoveLaws es una auténtica delicia nocturna que no se nos debe pasar por alto. Publica LoveLeaks, lo puedes escuchar aquí.

Courtney Barnett – Tell Me How You Really Feel

Hace tres años, el nombre de Courtney Barnett cobró una interesante relevancia con la publicación de Sometimes I Sit and Think , and Sometimes I Just Sit. Desde entonces, la carrera musical de la australiana no ha hecho más que prosperar. El año pasado publicó una delicia de álbum con Kurt Vile y ahora en Tell Me How You Really Feel vuelve con las pilas cargadas. Trae de nuevo las guitarras a medio camino entre lo luminoso y lo agresivo y la lírica con un mayor peso social sin olvidar el carácter autobiográfico. Publica Marathon Artists, lo puedes escuchar aquí.

Parquet Courts – Wide Awake!

Nuestra dosis de rock directo y algo más duro que busca compensar el viraje a terrenos más tranquilos y melancólicos de los Arctic Monkeys. Parquet Courts vuelven a diseñar un trabajo divertido y lleno de energía, bordeando la línea del indie rock y el punk. Tenemos una colección de temas para todos los gustos: desde estructuras más clásicas, a cambios que no te ves venir o esa Wide Awake homónima con cencerros la mar de festivos que se pega como el chicle. Publica Rough Trade, lo puedes escuchar aquí.

John Maus – Addendum

El synthpop elegante e hipnótico de John Maus siempre es un sí, así que leer la noticia de que estrena nuevo material despierta en nosotros una inmensa alegría. Bien es cierto que este Addendum apareció hace un mes en una caja que recopilaba toda la trayectoria hasta la fecha del músico, pero es ahora cuando tenemos acceso individual a esta referencia imprescindible del músico. Publica Ribbon Music, lo puedes escuchar aquí.

Now, Now – Saved

Los americanos Now, Now facturan un indie rock de tintes ensoñadores que acaba resultando irresistible. Podríamos decir que llevan la línea de Kacey Musgraves en cuanto añadir a una base más rockera y orgánica toques de sintetizadores que llevan la fórmula a nuevas dimensiones. Saved suena suave y elegante, una pequeña perla dentro de los estrenos de esta semana. Publica LAB Records, lo puedes escuchar aquí.