Escucha “We are Beautiful”, lo nuevo de Belle and Sebastian

Los de Glasgow no paran. Y parece que, además de recorrer medio mundo con sus conciertos y múltiples apariciones en festivales (ahora les tenemos en el LOW Festival y vienen de tocar en Barcelona, Madrid, Dublín y un largo etcétera…) hoy nos despertamos con su nuevo single, We are Beautiful.

Este es su primer adelanto de lo que será el próximo disco. Recordemos que, desde 2015 y su Girls in Peacetime Want to Dance, hemos podido disfrutarles, y mucho, pero se echaba de menos algo de material nuevo. Y parece que este es el momento.

El single ha sido grabado en Glasgow, producido por Brian McNeil, y la portada del mismo es el resultado de un llamamiento de Stuart Murdoch a los fans del grupo, a modo de casting. Eso sí, habrá que esperar aún para ver el resultado final del que será ya su décimo disco de estudio.

Desde luego, una buena forma de empezar el viernes.