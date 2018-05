Escucha una nueva canción de James Blake, ‘Don’t Miss It’

James Blake sigue dispuesto a sorprendernos, y a través de su celebrada residencia en la BBC Radio 1, ha compartido una nueva canción, esta vez en colaboración con Dominic Maker de Mount Kimbie. Se trata de este Don’t Miss It, que ya podemos escuchar como nueva muestra del inagotable talento del músico británico.

Recientemente, Blake ha vuelto a estar muy activo compartiendo numerosas canciones y colaboraciones. Por su cuenta, tuvimos recientemente el tema If the Car Beside You Moves Ahead, pero también su colaboración con André 3000 en Look Ma No Hands, en la banda sonora de Black Panther y en los últimos trabajos de Jay-Z y Mount Kimbie, sin olvidarnos de que a finales del año pasado estrenó varias canciones en directo con títulos como I Can’t Believe That We Float, Asking For A Friend y Black Lung.