Escucha “This is the World of the Theater”, el nuevo single de The New Pornographers

Sigue apareciendo nueva música del que será el próximo trabajo de los The New Pornographers, Whiteout Conditions. Esta vez le toca el turno a This is The World of Theater, continuación del anterior single que salió hace un tiempo titulado High Ticket Attractions.

Whiteout Conditions será el octavo disco del grupo canadiense que cumple este año 20 años de carrera. En este disco no cuentan con la colaboración de Dan Bejar, también conocido como Destroyer, que ha sido su productor y miembro de la banda. Según afirma en una entrevista publicada por Noisey, Carl Newman, Bejar está muy centrado con Destroyer en la composición y producción de música más tranquila y suave, mientras que este nuevo disco de The New Pornographers tiene una cadencia de 160bpm, por lo que éste les preguntó que si estaban seguros y sabían cómo querían sonar en este disco, tras lo que les animó a seguir adelante.

Lo cierto es que el tema suena muy fresco y vital, con un sonido que es puro The Cars y que parece producido por el propio Ric Ocasek. Este nuevo trabajo es el primero que la banda publica a través de su nuevo sello Collected Works Records, que está también participado por Concord. El disco saldrá el proximo 7 de abril, así que estaremos a la espera.