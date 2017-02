Ya tenemos nueva canción de Passion Pit tras el estreno de su primer single, Inner Dialogue. Se llama Somewhere Up There y aquí te la ponemos para que puedas escucharla y seguir disfrutando de la música de la banda.

Somewhere Up There, se ha compartido con el hashtag #seaoflove,” lo mismo que la anterior y a través del canal de Youtube de Wishart Group, uno de los proyectos de Michael Angelakos, el líder de la banda. Wishart es una plataforma de servicios de apoyo para artistas con la intención de proporcionar asesoramiento legal, educación y formación, y servicios de salud, con un programa específico de salud mental como punto principal.

Passion Pit lanzó su último disco, Kindred, en 2015 aunque no nos hemos quedado sin música de Angelakos durante el pasado 2016, ya que lanzó el trabajo Merry Christmas, Mr. Fields, un videoalbum y su banda sonora correspondiente centrado en la Navidad y con la colaboración de Brent Katz de Harlem Shakes.

Esperamos que estas dos canciones sean el anticipo del nuevo álbum de Angelakos con sus Passion Pit y que podamos verlos pronto en directo en nuestro país presentando este nuevo trabajo. Mientras esperamos, seguiremos disfrutando de estas pequeñas pinceladas de su música.