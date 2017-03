Escucha “Smoke of Dreams”, el primer single del nuevo disco de Thurston Moore

Thurston Moore, ex líder de una de las bandas más importantes del rock alternativo, Sonic Youth, ha anunciado, mediante el lanzamiento del videoclip y el single Smoke of Dreams, que va a sacar un disco llamado Rock N’ Roll Consciousness.

El disco se pondrá al mercado y a las redes de distribución el próximo 28 de abril a través de Harvest Records/Caroline International y será el quinto trabajo en solitario de Moore tras The Best Day de 2014. La banda con la que Moore ha grabado el disco es la misma que la de su anterior trabajo, es decir, podremos encontrar de nuevo a James Sedwards en la guitarra, a Deb Googe bajista de My Bloody Valentine y al compañero de Moore en Sonic Youth, Steve Shelley. Este nuevo disco ha sido producido por Paul Epworth.

Según ha anunciado Moore a la prensa, este Rock N’ Roll Consciousness tiene un temática que se centra en el misticismo, la espiritualidad, el renacimiento y el amor cósmico. El tono de Smoke Of Dreams, además refleja esa ideología musical con ese Nueva York extraño y onírico que podemos ver en el vídeo.

De momento sólo se han publicado fechas de una gira de Moore por los Estados Unidos, pero esperamos que próximamente haga una gira europea que tenga a bien traerle a España a dar algunos conciertos.