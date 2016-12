Escucha “SB-04”, el regalo navideño de Unknown Mortal Orchestra

A pesar del silencio que rodea a la agrupación Unknown Mortal Orchestra, hay algo que todos sus fanáticos sí pueden dar por sentado: la nueva tradición del trío de lanzar una pieza instrumental, de 20 minutos de duración, durante la época navideña. Esta serie se originó en 2013 con la primera entrega, SB-01, y ha continuado durante estos tres años. Hoy toca el turno de disfrutar de SB-04.

Además de este ejercicio de psicodelia y experimentación sonora, la banda sólo ha lanzado un sencillo, First World Problem, en mayo 2016, como seguimiento a su último álbum Multi-Love. Además de este sencillo, la agrupación participó en el álbum tributo a Grateful Dead, Day Of The Dead, un disco recopilatorio liderado por los integrantes de The National.

Aunque aún no se tienen noticias de un posible nuevo disco, Unknown Mortal Orchestra sigue con la gira promocional de Multi-Love. Los próximos 30 y 31 de diciembre ofrecerán dos conciertos, junto a Morgan Delt, en The Independent en la ciudad de San Francisco, California, EEUU. El 24 de febrero del próximo año estarán en The Republik en Honolulu, Hawai; el 27 de febrero se presentarán en Duo en la ciudad de Tokio en Japón y el 3 de marzo estarán en The Coliseum, junto a Explosions in the Sky, en Singapur.