Escucha “Run Up”, la nueva canción de Major Lazer con Nicki Minaj y PARTYNEXTDOOR

Major Lazer ha lanzado su nueva canción, Run Up, en colaboración con Nicki Minaj y PARTYNEXTDOOR. Esta canción formará parte del álbum Music is the Weapon, que saldrá al mercado este año.

Run Up sigue a los anteriores lanzamientos Cold Water, Believer y My Number, los cuales también irán incluidos en el álbum que esperamos para este 2017.

Quizás este disco sirva para ayudar a olvidar toda la controversia a la que se han estado enfrentando este último año. Acusados públicamente de apropiarse de elementos culturales ajenos, el grupo se defendió alegando que solo trataban de mostrar la diversidad cultural existente en Miami actualmente, y Diplo explicó que él ha crecido con muchas referencias culturales desde el rap al reagge, que le han inspirado de formas diferentes.

Este grupo estadounidense cuyos componentes afirman estar demasiado viejos para grandes fiestas no parece cansarse de hacer nuevas canciones. Y el hecho de que Diplo no toque la guitarra, aunque criticado, no parece disuadir a sus fans, ni tampoco a sus colaboradores.

La propia Nicki Minaj rechazó participar en Lean On en su día, pero el éxito de esta canción, que incluso ha llegado a ser la más reproducida en Spotify, parece haberle hecho recapacitar y le ha impulsado para unirse a estos chicos en su último éxito.

Esperaremos a más entrado este año para ver que nos depara el resto de Music is the weapon.