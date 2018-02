Escucha “Quiero Hacerlo Mejor”, el nuevo single de Sr. Chinarro

Como ya os contamos hace unas semanas, Antonio Luque, más conocido como Sr. Chinarro, estará de vuelta con un nuevo disco titulado Asunción el día 6 del próximo mes de abril, y para que se nos haga más amena la espera, hoy arranca la semana con el primer adelanto, Quiero Hacerlo Mejor, canción que ya podemos escuchar al comienzo de esta noticia.

Asunción supone el retorno de Luque a su sello de siempre, Mushroom Pillow, una decisión de la que habla con la siguientes palabras: “Esto no lo había hecho nadie, salir y entrar. Solo por eso merecía la pena. Ser pionero en algo. En serio, la autoedición de “Perspectiva caballera” fue todo lo bien que podía esperarse, y la experiencia de la licencia con El Segell del disco anterior, “El progreso”, aún mejor. Eran maniobras que quería probar. Ahora toca volver donde están todos los discos de Sr.Chinarro, entre los que ya no veo tan claras las fronteras que antes ponía en “El fuego amigo” o en “La primera ópera envasada al vacío”. Me apetece reivindicarlos todos, y en ningún sitio mejor que donde pueden volver a trabajar esas grabaciones, además de esta nueva, “Asunción”. Nos conocemos y sabemos cómo podemos hacerlo: BIEN”.

Este nuevo álbum contará con diez pistas cuyos nombres se pueden leer en el siguiente tracklist:

1. Supersticiones

2.Las pruebas

3.Quiero hacerlo mejor

4.Hasta la saciedad

5.Angel azul

6.De piedra

7.Las trompetas del apocalipsis

8.No soy para ti

9.Mi utopía

10.Por vanidad