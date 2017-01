Escucha “Only God Knows”, lo nuevo de Young Fathers

El grupo escocés de hip hop, Young Fathers, ha compartido el sencillo Only God Knows, incluído en la banda sonora de la película T2 Trainspotting. Según palabras del director del film, Danny Boyle, este tema -que incluye las voces del Leith Congregational Choir, es el corazón de la película, es el tema que le da ritmo a la historia, “Only God Knows es a T2 Trainspotting lo que Born Slippy fue para la primera parte de la película.”

El tema, de casi 4 minutos de duración, formará parte de la banda sonora original de la película, que será lanzado el próximo 27 de enero, el mismo día del estreno mundial del film, basado en el libro Porno de Irvine Welsh. Además de Young Fathers, la banda sonora incluirá temas de Iggy Pop, High Contrast, Wolf Alice, Underworld, Fat White Family, entre otros.

Young Fathers es una agrupación formada en Edinburgo, Escocia, que saltó a la fama mundial después de ganar el Mercury Prize en 2014 por su álbum debut Dead. El trío está formado por Alloysious Massaquoi, original de Liberia, Kayus Bankole, británico de padres nigerianos, y ‘G’ Hastings.

A pesar de iniciar su carrera en 2008, con el lanzamiento del sencillo Straight Back On It, seguidamente de dos temas más en 2010, Automatic / Dancing Mantaray y Fewer Worse, no es sino hasta 2014 con la llegada del Mercury Prize que el trío finalmente consigue posicionarse en el escenario internacional.