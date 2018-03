El regreso de Sade, aunque sea de manera momentánea, aunque sea de manera momentánea. Por fin ha estrenado su primera canción inédita en más de siete años (el último álbum de estudio, Soldier of Love, data de 2010).

Flower of the Universe es el tema con el que Sade ha vuelto a ponerse de actualidad, gracias sobre todo a la directora de cine Ava DuVernay, ya que ella misma eligió a la banda británica para que formara parte de la banda sonora de su nueva película Un pliegue en el tiempo (A Wrinkle in Time), que se estrenará el próximo viernes.

El tema en cuestión apareció por obra del propio productor de la película, No I.D., en su cuenta de twitter, y tras desaparecer por unas horas, por fin podemos disfrutar de nuevo esta pieza de sutil soul contemporáneo con todos los ingredientes para convertirse en algo realmente evocador.

¿Un retorno definitivo de Sade?

No sabemos si el estreno de Flower of the Universe responde a una intención de regreso definitivo por parte de Sade o si se quedará en una mera anécdota, pero deja muy buen sabor de boca y mucha ilusión ante la posibilidad de tener pronto una colección de nuevas canciones entre nosotros.