Escucha “Miracle”, el nuevo single de Chvrches

Chvrches comparte un tema nuevo, Miracle, que se incluirá en su próximo álbum y ya ha desatado todo tipo de comentarios. Ya queda menos para que vea la luz el nuevo álbum de Chvrches. Será el próximo 25 de mayo cuando tendrá lugar el lanzamiento de este trabajo llamado Love Is Dead .

Han tenido que pasar tres años desde el exitoso Every Open Eye para que los de Glasgow presenten su esperadísimo tercer larga duración, y desde febrero hasta que llegue la fecha señalada, ya nos han ido adelantando tres temas, Get Out, My Enemy (con Matt Berninger de The NationalNever), Say Die, y ahora llega esta nueva canción llamada Miracle y que os dejamos al comienzo de la noticia.

La banda presentó este tema en la emisora Radio1 de Annie Mac. Allí, Chvrches reveló que la canción fue grabada con el productor pop Steve Mac (One Direction). También es la única pista de este nuevo álbum Love Is Dead que se grabó en el Reino Unido. El resto del álbum fue grabado en los Estados Unidos, producido por la banda y Greg Kurstin.

Chvrches, trío formado por Lauren Mayberry, Martin Doherty e Iain Cook, ya habían manifestado previamente que en este disco querían sonar mas pop, de ahí que en este nuevo álbum hayan contado con Kurstin, productor de grandes éxitos de Adele, Sia o Lily Allen, entre otros.

Al respecto de este último single ha habido opiniones para todos los gustos. ¿Qué opináis vosotros?