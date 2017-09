Escucha lo nuevo de First Aid Kit

Parece ser que las hermanas Söderberg han vuelto al panorama musical para este final de 2017-principios del 2018. El dúo sueco ha compartido el que parece que será el primer single de un posible nuevo álbum, It’s A Shame, y que ya podéis escuchar aquí arriba.

No teníamos noticias de First Aid Kit desde marzo de este año, cuando sacaron una canción en honor al Día Internacional de la Mujer, llamada You Are The Problem Here, que, aunque alguno especulaba por aquellas fechas que sería la primera canción de un próximo largo, parece bastante probable que se quede ahí solita y no aparezca dentro del tracklist de lo nuevo.

También pudimos disfrutarlas buceando en los directos de la BBC este año en el Glastonbury, donde el viernes abrían el Pyramid Stage y donde, por cierto, ya tocaron este It’s A Shame.

Si bien no sabemos nada más de ese nuevo disco, sí parece que esté más cerca que lejos de ver la luz, pues Johanna y Klara han anuncia una mini-gira por los Estados Unidos, que les llevará este octubre por Los Ángeles, Austin, Texas y Nueva York.