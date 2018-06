Body / Head, el dúo formado por Kim Gordon (Sonic Youth) y Bill Nace, ha anunciado un nuevo álbum, The Switch, en cuyo interior se incluye el corte que ahora nos presentan, You Don’t need.

El lanzamiento tendrá lugar el próximo 13 de julio a través de Matador Records. El primer tema del disco se titula You Don’t Need y el resto de los sencillos que lo componen son:

01 Last Time

02 You Don’t Need

03 In the Dark Room

04 Change My Brain

05 Reverse Hard

Body / Head han anunciado también todas las fechas de los conciertos que llevarán a cabo por América del Norte durante este verano.

Gordon y Nace grabaron The Switch, el segundo LP de estudio del dúo, en el mismo estudio (Sonelab de Western Massachusetts) con el mismo productor (Justin Pizzoferrato) tal como hicieron en su debut en 2013 con el álbum Coming Apart . En 2016, Body / Head lanzó el álbum en vivo No Waves.