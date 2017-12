Escucha la última canción grabada por Lemmy Kilmister (Motörhead)

¿Echas de menos a una leyenda de la música como Lemmy de Motörhead? Ahora, cuando estamos a punto de que se cumpla el segundo aniversario de su muerte el 28 de diciembre de 2015, podemos escuchar su última grabación, una colaboración con Chris Declercq titulada We Are The Ones.

El tema fue grabado aproximadamente seis meses antes de su muerte, y ahora Chris Declercq ha querido hablar de cómo fue esta grabación final del mítico líder de Motörhead. “Abriste una puerta que nadie más quería abrir para mí. Me permitiste compartir preciosos momentos contigo como compositor, músico y amigo. Al ayudarme, demostraste que eras el hombre más generoso, humilde y honesto. Estoy honrando tu regalo todos los días y estarás en mi corazón para siempre“.

Además, podemos ver un mini documental sobre la realización de la canción en el que también explica que la canción fue acabada en el Studio 606 de Dave Grohl. Escuchemos pues este regalo póstumo de una leyenda como el gran Lemmy.