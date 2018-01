Escucha la nueva canción de The Voidz

Julian Casablancas y sus extravagantes colegas de The Voidz volverán a estar en boca de todo el mundo a lo largo de 2018, pues su nuevo disco se encuentra cada vez más cerca de ver la luz.

Hoy acaban de publicar un nuevo tema, Leave it in my Dreams, una canción con un toque surfero menos espídico de lo habitual donde prevalecen las guitarras. La nueva canción previsiblemente se podrá escuchar en el nuevo álbum de la banda, para el cual aún tendremos que esperar algunos meses.

Recordamos que este es el segundo adelanto que The Voidz nos dan desde que en octubre se presentaran en un late-night brasileño para tocar un nuevo tema llamado Wink. El nuevo álbum será publicado por Cult Records y supondrá la continuación discográfica a Tyranny (2014).