Escucha I Figured You Out, una canción inédita de Elliot Smith

Either/ Or, el disco que Elliott Smith publicó en 1997, será reeditado por su antiguo sello Kill Rock Stars este año con motivo de su vigésimo aniversario. Habrá sorpresas en esta reedición, ya que en ella podremos disfrutar de esta canción inédita titulada I Figured You Out, junto a otras tres rarezas y cinco temas en directo al parecer nunca antes escuchados.

El disco ha sido remasterizado por Larry Crane, archivista y colaborador de Smith, y ya tenemos fecha de publicación. Será el próximo 10 de marzo.

Junto al anuncio de la publicación de este disco, Kill Rock Stars, su sello discográfico, ha compartido este I Figured You Out, una demo grabada por Smith en 1995 para Mary Lou Lord, quien la incluyó en su EP de 1997, Martian Saints.

El disco también incluirá cinco canciones grabadas en 1997 durante el festival Yo Yo A Go Go de Olimpia, Washington, entre ellas la también inédita My New Freedom así como unas versiones en estudio nunca antes publicadas de New Monkey, I Don’t Think I’m Ever Gonna Figure It Out y Bottle Up And Explode..

Mientras llega el 10 de marzo y para ir abriendo boca, os dejamos con este tema, y con el listado de canciones que incluirá este disco.

Either/Or:

01 Speed Trials (remastered)

02 Alameda (remastered)

03 Ballad of Big Nothing (remastered)

04 Between the Bars (remastered)

05 Pictures of Me (remastered)

06 No Name No. 5 (remastered)

07 Rose Parade (remastered)

08 Punch and Judy (remastered)

09 Angeles (remastered)

10 Cupid’s Trick (remastered)

11 2:45 AM (remastered)

12 Say Yes (remastered)

13 My New Freedom (Live) (unreleased)

14 Pictures Of me (Live) (unreleased)

15 Angeles (Live) (unreleased)

16 Some Song (Live) (unreleased)

17 Rose Parade (Live) (unreleased)

18 New Monkey (keys) (unreleased)

19 I Don’t Think I’m Ever Gonna Figure It Out (remixed/remastered)

20 I Figured You Out (unreleased)

21 Bottle Up And Explode (Alternate Version) (unreleased)

Sara Pérez