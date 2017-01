Escucha “Hot Thoughts”, lo nuevo de Spoon

El grupo Spoon, original de Austin y formado en 1993, ha anunciado el lanzamiento de su noveno álbum Hot Thoughts, a través del sello discográfico Matador Records. El álbum estará disponible a partir del 17 de marzo, pero desde ya puedes disfrutar del primer sencillo extraído de esta producción.

Esta nueva producción discográfica, continuación del álbum They Want My Soul lanzado en 2014, incluirá 10 temas que han sido co-producidos por los miembros de Spoon y Dave Fridmann. Para celebrar el lanzamiento del disco y traer de vuelta recuerdos, la agrupación tendrá una residencia de tres días en el mítico club Emo de Austin.

Esta residencia, en la que los integrantes de Spoon pincharán temas e interpretarán temas clásicos, tendrá lugar del 14 al 16 de marzo, tres días antes del lanzamiento del álbum y en el marco del festival SXSW.

Spoon está integrada por Britt Daniel (voz y guitarra), Jim Eno (batería), Rob Pope (bajo) y Eric Harvey (teclado y guitarra). En 1996 lanzaron su primer álbum Telephono con el sello Matador Records y dos años más tarde firmarían un acuerdo con Elektra Records que tan sólo duro cuatro meses, en el que produjeron A Series of Sneaks.

Posteriormente, la banda entró en las filas de Merge Records donde permanecieron hasta 2014. Para el lanzamiento de su noveno álbum han decidido volver a sus raíces y retomar su relación con Matador.

Disfruta del sencillo Hot Thoughts y prepárate para su concierto de este verano en el Mad Cool Festival.

Cherry Adam