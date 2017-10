Escucha “Fort Knox”, la nueva canción de Noel Gallagher inspirada en parte por Kanye West

A pocas semanas del estreno del próximo disco de Noel Gallagher, Who Built The Moon?, que como sabéis saldrá a la venta el 24 de noviembre, el mayor de los hermanos ha lanzado Fort Knox, el último single perteneciente a este trabajo.

Éste es el segundo single de adelanto de su trabajo en solitario tras Holy Mountain, canción a la que por cierto su hermano Liam respondió con el signo de un pulgar hacia abajo, y el primero en la secuencia de canciones de este larga duración.

Al describir Fort Knox, Noel admitió que una improbable influencia llegó en forma de Kanye West. Fue la última canción que se grabó el último día en el estudio. “Todo partió de una conversación hablando de la canción The Power de Kanye West. La cantante Y-see nunca había escuchado la canción y comenzó a cantar muy por encima de él y fue como: Joder! Todo encaja en su lugar.” De aquí esta improbable influencia del rapero en el tema de Noel.

Recordemos que Who Built The Moon? incluye colaboraciones estelares de Johnny Marr y Paul Weller.

El disco se dice que se inspiró tanto por el pop psicodélico francés como en el clásico electro, soul, rock, disco y dance, y ha sido descrito como una “apasionante” colección de “Plácidos instrumentales, hipnótico, con influencia oriental, e incluso como paredes de sonido cinemático”. Casi nada.

En fin, parece que el mayor de los Gallagher pretende superar la gran acogida del disco As You Were de su hermano Liam.