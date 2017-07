Escucha “Everything Now”, el nuevo álbum de Arcade Fire

Hoy 28 de Julio se estrena mundialmente el nuevo y esperadísimo álbum de Arcade Fire. Por fin podemos disfrutar de Everything Now al completo.

Han pasado ya 4 años desde el lanzamiento de Reflektor, su último disco, y había ganas. Desde que retomaron su actividad unos meses atrás, fueron creando expectativa con el lanzamiento de los primeros temas Everything Now y Creature Comfort, que pudimos ver en directo en su actuación en el Primavera Sound, y mas tarde llegaron Electric Blue, un tema lleno de referencias al fallecido David Bowie, y Signs Of Life con toques ochenteros. Definitivamente habían dejado claro que Everything Now iba por otro camino distinto a su anterior disco.

El nuevo álbum se compone de 13 canciones, 4 de las cuales ya conocíamos, 2 versiones del single Everything Now y la introducción de este. El resto de canciones, que hasta ahora no habíamos escuchado, Peter Pan, Chemistry, Good God Damn, Put Your Money On Me, We Don’t Deserve Love y el tema Infinity Content, que consta de dos partes, siguen la línea de los singles ya conocidos, con toques de música disco, la mayoría bailables.

Arcade Fire han estado muy activos durante todo este tiempo previo a la publicación del álbum con teasers, estrenos de los nuevos temas, nuevos vídeos, actuaciones sorpresa… y el día del estreno no podía ser de otra manera. Ayer por la noche, transmitieron en directo desde Brooklyn un concierto a través de Apple Music para celebrar el lanzamiento de Everything Now.

Y ahora, somos nosotros quienes vamos a ponerlo como banda sonora de este último fin de semana de julio…