Los veteranísimos británicos Echo & The Bunnymen acaban de compartir una nueva versión de su track Seven Seas, originalmente lanzado en el año 1984 y que aparecerá en el próximo trabajo de estudio de la formación post punk que ascendió a la fama a finales de los setenta.

Nuevo álbum

The Stars, The Oceans & The Moon será el nombre del próximo álbum de estudio de los británicos, y saldrá a la venta el día 5 de octubre. El álbum estaba pensado para salir al mercado este mes de mayo, pero finalmente se ha retrasado su fecha de lanzamiento.

Sobre este trabajo, Echo & The Bunnymen han indicado que contará con nuevas canciones junto a “clásicos de Bunnymen transformados… con cuerdas añadidas y otras cosas”, según indicaba la banda en un comunicado.