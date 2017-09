Escucha el nuevo single de Yak (producido por Tame Impala)

Después de la corriente ganadora que les generó su álbum debut del año pasado, Alas Salvation, Yak está listo para volver a la carga con nuevo material para finales de este año y principios del siguiente. En medio del tour que les está llevando por el Reino Unido (y que les moverá por Alemania y Francia también), el trío londinense ha estrenado una versión del All I Need Is Some Sunshine In My Life de The Dixie Nightingale, con mucho más cuerpo y energía que la original, a piano y coros varios, mucho más melódica.

Para grabarla y producirla, han contado con la ayuda del multiinstrumentista australiano Jay “Gum” Watson, que es parte de la formación de Tame Impala (y también de Pond, no olvidemos), el cual ha usado el estudio personal de Kevin Parker (por eso hemos resaltado en la noticia a la banda del frontman y no a Pond) para llevar a cabo el proceso de grabación y edición.

La canción saldrá en un vinilo de 7 pulgadas el 6 de octubre de este mismo año, y además se supone que contará con una cara B, la cual también está ya disponible en Spotify, llamada Wait And See.