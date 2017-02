Escucha el nuevo sencillo de The Shins, a tan solo unos días del estreno de su nuevo álbum

Definitivamente, el show de Zane Lowe, emitido en la estación online Beats 1, se ha convertido en una de las plataformas preferidas para que los artistas brinden adelantos, estrenen nuevas canciones o promocionen sus giras.

Entre estos artistas se encuentran The Shins, quienes en la emisión de ayer develaron el tercer sencillo de su próximo álbum titulado Heartworms, el cual estará disponible el próximo 10 de marzo y corre bajo el sello de Columbia Records.

Este sencillo estrenado hace unas horas lleva el nombre de Mildenhall y poco después de su primera reproducción, ya se encontraba disponible en YouTube, el vídeo oficial con las letras, el cual puedes encontrar al comienzo de la noticia.

Mildenhall es la tercera canción del nuevo álbum en desvelarse, después de que hace algunas semanas atrás escucháramos Name for You y Dead Alive.

Por otra parte, este nuevo disco será el quinto de la agrupación y hasta el momento, según la mayoría de críticos, promete mucho para desbancar a Wincing The Night Away lanzado en 2007 y nominado al Grammy por mejor álbum de música alternativa.

Además de este flamante lanzamiento, la banda estadounidense se emprenderá en una gira que tendrá las siguientes paradas durante marzo, abril, mayo y junio:

Albuquerque, NM – El Rey Theatre

Phoenix, AZ – McDowell Mountain Music Festival

Pomona, CA – Fox Theater

San Diego, CA – Observatory North Park

San Diego, CA – Observatory North Park

Paris, Francia – Le Trianon

Londres, Inglaterra – Eventim Apollo Hammersmith

Amsterdam, Holanda – Paradiso

North Charleston, SC – High Water Festival

North Charleston, SC – High Water Festival

Brooklyn, NY – Prospect Park

Os dejamos con el vídeo oficial con las letras de la canción Mildenhall, que podrás encontrar en el nuevo álbum de The Shins el próximo 10 de marzo.