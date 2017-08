Escucha el nuevo EP de remixes de Dirty Projectors basado en su canción “Cool Your Heart”

El grupo Dirty Projectors acaba de publicar un EP de remixes del tema Cool You Heart, contenido en su último LP homónimo que vio la luz el pasado mes de febrero y en la que colaboraba Dawn Richard. En su nuevo trabajo, la banda de Nueva York incluye colaboraciones en las mezclas de Ludwig Göransson, conocido por ser uno de los colaboradores frecuentes de Childish Gambino. También han participado en los remixes el artista jamaicano de Dancehall Equiknoxx, muy en boga durante el pasado año, además de Dre Skull, DJ Dad y Tarquin, el productor de grime londinense. Puedes escuchar el EP a través del enlace a Souncloud al principio de la noticia.

Las colaboraciones entre Dawn Richard y Solange con Dirty Projectors no son un hecho aislado ya que David Longstreth participó en el anterior lanzamiento de Solange, el exitoso A Seat At The Table, del pasado 2016

El pasado mes de Mayo pudimos ver a Dave Longstreth en The Tonight Show, interpretando Cool Your Heart acompañado de Dawn Richard y Tyionday Braxton and The Roots, la banda de versiones del showman Jimmy Fallon.

Así pues ya puedes escuchar el EP de remixes sobre Cool Your Heart a través Soundcloud, plataforma que cualquier buen amante de la música indie debe tener en cuenta si quiere conocer las últimas novedades de sus artistas favoritos, y que recientemente ha logrado salvarse de la quiebra tras unos meses realmente complicados.