Escucha el nuevo álbum de Philip Selway, batería de Radiohead

Hace poco más de un año Radiohead lanzaron A Moon Shaped Pool (2016, XL Recordings Ltd.), un álbum que los puso de nuevo en el centro del panorama musical. Desde el lanzamiento del disco lo de Thom Yorke no se han concedido muchos descansos: han girado por todo el mundo, encabezado los principales festivales, han sacado vídeos dirigidos por Paul Thomas Anderson y han sacado una nueva edición de su aclamado Ok Computer. No termina ahí la cosa. Philp Selway, batería de la banda, ha compuesto la banda sonora para la película Let Me Go.

Este nuevo trabajo ya puede escucharse vía streaming. El álbum verá la luz de forma oficial el próximo 27 de octubre vía Bella Union. La película a la que acompaña la banda sonora de Selway está basada en las memorias de la austríaca Helga Schneider, quien descubrió que su madre era una guarda en los campos de concentración durante el Holocausto.

Precisamente Selway habló hace poco en una entrevista en para la NME sobre el polémico concierto que la banda inglesa ofreció en Israel. Cuando le preguntaron si el grupo estaba generando adversidad organizando ese concierto, el músico contesto que “no lo sabía. Ese no era el motivo por el que decidimos tocar allí. Creo que nos mantenemos firmes respecto a lo que dijimos y parece que es la decisión correcta”.

Además, el concierto en Tel Aviv fue el más largo que haya ofrecido la banda durante la última década. “Creo que se debe a que era el último concierto durante una temporada. Parecía como si fuese el final de la fiesta del tour. Mirábamos las setlists y veíamos muchas canciones que queríamos volver a tocar. Así es como sucedió” explicó Selway tras el concierto.

Aquí puedes escuchar Let Me Go: