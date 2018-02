Escucha la versión que Car Seat Headrest ha hecho del “Fallen Horses” de Smash Mouth

A veces se dan colaboraciones de lo más extrañas en el mundo de la música, dando así lugar a momentazos la mar de variopintos. En el caso que hoy nos ocupa, Car Seat Headrest acaban de unir fuerzas en lo que podría parecer una imposible sinergia con la mítica banda californiana Smash Mouth.

Era algo que se venía rumoreando desde hace más de un año, a raíz del simpático comentario de un fan vía Twitter que fue respondido por ambas partes. Finalmente, las dos formaciones se liaron la manta a la cabeza y han acabado por sorprender a todo el mundo publicando un single en el que cada banda rinde tributo a la otra. Mientras que el grupo de Will Toledo ha versioneado el Fallen Horses de los californianos, los chicos de Steve Harwell han hecho lo propio con Something Soon.

Aquí os dejamos un enlace con la bellísima interpretación del Fallen Horses de Car Seat Headrest que, si no supera a la original, desde luego supone una grata sorpresa y muestra una vez más el excelente estado de forma de esta banda.