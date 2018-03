Escucha dos canciones nuevas de Nick Cave y Warren Ellis

Los australianos Nick Cave y Warren Ellis han compartido dos canciones que formarán parte de la banda sonora de la nueva película de Halle Berry, Kings. Los dos integrantes de los Bad Seeds, son conocidos por haber trabajado en numerosas bandas sonoras entre las que podemos destacar, Hell or High Water o The Assasination of Jesse James.

Ambos se han encargado de componer todas las piezas sonoras que aparecerán en Kings, y han compartido dos pequeños cortes para hacernos una idea del trabajo del dúo: Saying Goodbye y Waking Up. Ambas son piezas atmosféricas que nos remiten a sensaciones de nostalgia. Se nota el carácter que aporta Ellis a estas composiciones, recordándonos a su antigua banda Dirty Three. Estas canciones formarán parte de un álbum con 16 temas. El disco verá la luz el 27 de abril, a través de Milan Records.

La película tiene previsto estrenarse el 27 de abril, en Estados Unidos. La película trata de una familia del centro sur de Los Ángeles. En las semanas previas, la ciudad se verá envuelta en disturbios causados por las revueltas del veredicto del juicio de Rodney King. De momento, no se sabe la fecha de estreno en España. Recordad que podremos disfrutar de Nick Cave, el jueves 31 de mayo en el Primavera Sound.