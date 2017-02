Erasure anuncia “World Be Gone”, nada menos que su 17º disco

Erasure, la banda formada por Andy Bell y Vince Clarke, han anunciado los primeros detalles sobre su decimoséptimo álbum de estudio, que se llamará World Be Gone y saldrá a la venta el próximo 19 de mayo a través del sello Mute. Una gran forma de celebrar su 30º aniversario como banda con un álbum que nos presenta a los premiados compositores en un estado de ánimo más reflexivo, analizando los agitados tiempos que vivimos y, como subraya el cuadro con el mascarón de proa de un barco surgiendo de un mar revuelto que aparece en la portada, mirando al futuro, como ellos mismos aseguran.

Vince Clarke ha declara que “obviamente, el clima político actual inspira muchas ideas”, a lo que Andy Bell ha continuado que “creo que hay una corriente de opinión latente y que la gente está despertando poco a poco. Espero que esa gente se tome el disco en sentido positivo y lo vea como música optimista y excitante”.

World Be Gone, compuesto, interpretado y producido por Erasure, y mezclado por Matty Green, estará disponible en CD, vinilo, edición limitada en vinilo naranja y cassette. Como agradecimiento especial a sus fans, todo el que reserve el álbum antes del 7 de abril (a través de la página creada especialmente, World Be Gone) verá su nombre incluido en la carpeta del disco. 500 copias estarán firmadas y todas las reservas darán acceso a la pre-venta exclusiva para fans de sus próximos conciertos como cabeza de cartel.

Os dejamos con el listado final de canciones que incluirá este lanzamiento: