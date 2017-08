Enter Shikari revela todos los detalles de su nuevo disco

The Spark, el nuevo álbum de Enter Shikari saldrá a la venta el 22 de septiembre de este año y la banda ya ha contado todo lo necesario para saber cómo será, faltaría escucharlo obviamente. Según su cantante, este LP “es una nueva conexión y comienzo… es esa luz al final del túnel”. La producción corre a cargo de David Kosten, colaborador de Bat for Lashes y Everything Everything

El largo contendrá el sencillo Live Outside así como otros diez temas con nombres tales como Take My Country Back, An Ode To Lost Jigsaw Pieces, Airfield o el homónimo The Spark, que abrirá el trabajo. Además, la banda ha confirmado ocho fechas a lo largo de noviembre dando conciertos por ciudades británicas como Liverpool, Manchester, New Castle o la propia Londres.