En el fondo, Donald Trump es emo

Super Deluxe, el canal cómico de Youtube, ha publicado una canción cuyas letras son algunos de los tweets del actual presidente de EEUU, el polémico Donald Trump. Por todos es sabido que al magnate le gusta expresarse con 140 caracteres o menos y aprovecharlos para dar su opinión respecto a… cualquier cosa.

Sin embargo, en lo que no se había parado a pensar el señor Trump es que sus publicaciones se parecen más a la letra de una canción emo de los 2000 que a lo que un presidente comentaría en Twitter. Super Deluxe se ha dado cuenta de esto y ha puesto música y voz a los mensajes de Trump.

We noticed that @realdonaldtrump's tweets are basically the lyrics to an early 2000s emo song, so we turned them into one. pic.twitter.com/WjquEHrreo

— Super Deluxe (@superdeluxe) February 12, 2017