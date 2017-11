Emily Haines de Metric lanza su propio perfume natural y orgánico

Hay personas que tienen una fuente inagotable de talento, y lo ponen en práctica en todo tipo de áreas. Por ejemplo, tenemos a la cantante y líder de Metric, Emily Haines, quien además de sacar su segundo disco en solitario el pasado mes de septiembre, nos ha sorprendido al aliarse con la perfumería de Seatlle House Of Matriarch para llevar a cabo su propia fragancia, a la que ha llamado Siren. Al respecto, Haines ha compartido la siguiente información:

“La última vez que estuve de gira en Seattle con Metric, Christi Meshell de HoM había dejado un regalo muy especial para mí en mi vestuario, una cuidada selección de algunas de sus fragancias más irresistibles: Trillium, Black No 1, Madrona, Orca…

Me quedé fascinada por los nombres en esas preciosas botellas azules, y me apasionó la forma en la que inhalar esas misteriosas combinaciones de flores, hierro y madera me hicieron sentir. Definitivamente, no se trataba de un perfume convencional de la forma en la que lo había experimentado hasta ahora con esas muestras que dan dolor de cabeza y esas falsamente brillantes zonas duty-free en los aeropuertos.

Me imaginé a mi misma creando mi propio aroma algún día con House of Matriarch, pero no fue hasta que terminé Choir of the Mind que finalmente tuve el valor de acercarme a la Sra. Meshell y preguntar directamente. Para mi deleite y sorpresa, respondió a mi mensaje de inmediato con un rotundo SÍ (junto con un impresionante conocimiento de toda la discografía y mitología de Metric). Resulta que ella era tan aficionada a las colaboraciones como yo, (el trío de aromas de Twin Peaks que creó con David Lynch, por ejemplo), y en poco tiempo estábamos profundizando en las posibilidades. Habiéndome embarcado en esto sin saber nada, aprendí mucho en muy poco tiempo. Christi generosamente me guió a través del proceso, comenzando con docenas de opciones, enseñándome los componentes de cada perfil de aroma y las posibilidades que existen dentro de ellos, afinando los elementos a los que más respondí a través de una serie meticulosa de preguntas y respuestas. Y así es con gran placer que os presento mi último trabajo hecho con amor … Siren“.