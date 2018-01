Eminem y Jack White lideran el cartel del Governors Ball 2018

Ha sido un día movido en Estados Unidos. Primero el Coachella movía ficha con su discutido cartel, encabezado por The Weeknd, Beyoncé y Eminem. Poco después, otro de los grandes festivales norteamericanos, el Governors Ball neoyorquino, anunciaba los artistas de su próxima edición: todos salvo uno que aparece tapado en el cartel.

Los encargados de abanderar este año su programación son el mencionado rapero Eminem y el ex-White Stripes Jack White. De esta forma se confirma la vuelta a la carretera del rockero de Detroit, de quien se espera su tercera referencia a lo largo de los próximos meses. ¿Veremos en nuestro país a alguno de estos artistas durante 2018? Seguro que no tardará en aclararse esta duda.

El Governors Ball 2018 tendrá lugar del 1 al 3 de junio en Nueva York. Entre el resto de nombres se distinguen propuestas variadas como los raperos Travis Scott, Post Malone o Vic Mensa; artistas emergentes de los que se está hablando mucho en los últimos meses como Khalid, Maggie Rogers o Moses Sumney; y comebacks de estos últimos meses como los de Yeah Yeah Yeahs, N.E.R.D. o The Gaslight Anthem, a los cuales no se les esperaba en acción este año, e interpretarán al completo su disco The ’59 Sound.