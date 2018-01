Elton John se retirará de los escenarios tras una gigantesca gira mundial de tres años

Que no se diga que no ha avisado y planificado con tiempo. Elton John ha anunciado su retirada de los escenarios, pero tranquilos, no se trata de algo inmediato, sino de un adiós gradual que se extenderá a lo largo de los próximos tres años, en los que recorrerá el mundo entero despidiéndose en directo de sus millones de fans.

Afortunadamente, su última gira tendrá varias paradas en nuestro país en algún momento entre los años 2019 y 2020, cuando visitará Madrid, Zaragoza, Valencia, Palma, Málaga y Sevilla. Las entradas y fechas concretas, eso sí, se conocerán más adelante.

La gira se llamará Farewell Yellow Brick Road Tour y arrancará en otoño de 2019 en América del Norte, tras lo que se trasladará a su natal Reino Unido (2019/2020) antes de dar el salto a Europa (2019/2020), Asiado (Noviembre/diciembre 2019), Sudamérica (2020) y Australia / Nueva Zelanda (Finales 2019 / Principios 2020).

Afortunadamente, el cantante toma esta decisión por razones estrictamente personales debido a que quiere pasar más tiempo con su familia, especialmente con sus hijos, mientras se encuentra en un excelente estado de salud.