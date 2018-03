Elton John prepara nuevo álbum con colaboraciones de artistas como The Killers o Florence & The Machine entre otros

Elton John ha anunciado la publicación de un nuevo álbum el próximo 6 de abril, titulado Revamp. En él, artistas como Florence & The Machine, The Killers, Queens of The Stone Age o Lady Gaga reversionarán una selección de los grandes clásicos de Elton John. A estos nuevos colaboradores se unirán otros anteriores como Coldplay, Sam Smith o Mumford & Sons para interpretar éxitos como Your Song o We All Fall In Love Sometimes.

Elton John, encantado de contar con tantos artistas

Elton John se ha mostrado orgulloso y agradecido de que estos artistas muestren un amor por sus canciones hasta el punto de invertir su tiempo para trabajar las canciones, y añadir su toque único al proceso de creación de Revamp. Sir Elton también afirma sentirse muy honrado por el amplio abanico generacional de artistas que han querido colaborar. Cree que es síntoma de que sus canciones siguen siendo relevantes al llegar a nuevas audiencias.

Aquí os dejamos el tracklist de Revamp, nuevo álbum de Elton John en colaboración con varios artistas, a la venta el próximo 6 de abril.