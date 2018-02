Eleanor Friedberger anuncia nuevo álbum y lanza el single “In Between Stars”

La cantante estadounidense Eleanor Friedberger ha vuelto a dar señales de que su productividad no ha cesado. La artista ha anunciado que el 4 de mayo verá la luz su cuarto álbum de estudio, Rebound (via Frenchkiss). El anuncio ha llegado acompañado de un nuevo single que ha aparecido en su cuenta de Soundcloud titulado In Between Stars.

La canción recuerda a los sonidos discotequeros de los 80 y da algunas pistas sobre los sonidos que formarán su cuarto álbum. Preguntada sobre la inspiración para su nuevo trabajo Friedberger explica que pasó “gran parte de 2016 en la carretera y necesitaba que ese momentum siguiese”. Su nuevo trabajo tendrá una estrecha relación con las experiencias que vivió la artista en Grecia: “siempre había querido pasar más tiempo en Grecia, asistir a clases de griego y conocer mejor Atenas mientras escribía nueva música. Mientras mis amigos se volvían más políticos en Estados Unidos, yo sentía una cierta excitación por el hecho de estar viviendo en una ciudad donde las manifestaciones se suceden cada semana”.

A la hora de componer nueva música, Friedberger se reunió con músicos griegos, “di algunos conciertos, aprendí algunas palabras en griego pero no conseguí escribir demasiado. Aquello se convirtió en una misión de renacimiento”. Mientras estaba allí, la cantante descubrió una “discoteca gótica de los 80” llamada Rebound y que “fue una revelación en cuanto a encontrar el sonido y la energía que necesitaba para mi cuarto trabajo”.

Rebound es el sucesor de New View, publicado en 2016 y que fue grabado prácticamente en su totalidad por Eleanor Friedberger y el productor Clemens Knieper.