El Vida Festival 2017 presenta su programación al completo

Menudo cartel bonito que le ha quedado al VIDA Festival para su próxima edición, que este año se celebrará del 29 de junio al 2 de julio en Vilanova y la Geltrú. Por si fuera poco con los nombres que ya conocíamos, entre los que destacaban artistas como Fleet Foxes, The Flaming Lips, Phoenix o Warpaint, ahora añadimos nombres tan atractivos y llenos de talento como Devendra Banhart, que sigue con la gira de presentación de su último trabajo Ape in Pink Marble, los australianos Jagwar Ma, con su Every Now & Then bajo el brazo, o Los Punsetes, presentando su nuevo disco ¡Viva!, por destacar algún ejemplo.

Pero son muchos más los nombres que convierten este festival en una de las citas más atractivas del verano festivalero: Alien Tango, Anímic, Bigott, Chico y Chica, Dr. Dog, Elena Setién, Enric Montefusco, Erol Alkan, Favx, Fumaça Preta, Gabriela Cohen, Gener, Guadalupe Plata, Jagwar Ma, Joan Miquel Oliver, John Talabot (Dj set), Kelly Kapowsky, King Cayman, La Casa Azul, La Iaia, Les Bistecs, Les Sueques, Lídia Damunt, Los Punsetes, Mishima, My Expansive Awareness, Parcels, Pau Vallvé, Pavvla, Senior i El Cor Lomax, Real Estate, Rosalía y Rosalía & Raül Refree “Los Ángeles”, Rusos Blancos, Shame, The Magician, The Secret Society, Tórtel, Tversky, Warhaus, Warpaint y Zulu Zulu.

Como anunció ayer la organización en rueda de prensa, este año el concepto artístico del festival será “El Vida se Sumerge” y, por tanto, la edición de este año será un viaje submarino en el que La Masia d’en Cabanyes se transformará en un océano, homenajeando así la tradición marítima de Vilanova.

Por cierto, las entradas ya están a la venta aquí. Os demos con la programación completa al comienzo de la noticia.