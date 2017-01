El Teatro Circo Price sube el telón al Inverfest 2017

Si tu lado festivalero esta últimamente algo perezoso acostado en el sofá, tapado con una mantita y con una infusión bien calentita esperando que llegue el buen tiempo para que comiencen los festivales, hazle saber que en invierno también hay oferta de buenos festivales.

El Teatro Circo Price sube el telón otro año más al esperado Inverfest, el festival invernal que se viene celebrando en Madrid con un gran éxito desde hace varios años ya para darle la bienvenida al año nuevo.

Este 2017 será su tercera edición y tendrá lugar desde el 12 hasta el 29 de Enero. La diversidad musical es el cabeza de cartel de este festival que contara entre otros con Carlos Núñez, The Gift, Carmen Linares, La Habitación Roja, José Mercé, Fuel Fandango, Miguel Campello, Elefantes y The New Raemon & McEnroe. Música indie, de autor, flamenco, incluso contará con un ciclo de conciertos familiares llamado New Rockers, en el que podremos disfrutar de las actuaciones de The Pinker Tones, Chumi Chuma, Furious Monkey House, Solo Muchachito y Flamenquillos.

Para más información y compra de entradas pincha aquí. Así que la pereza no te de malos consejos y disfruta de este exquisito festival invernal.