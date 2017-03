El supergrupo Big Walnuts Yonder publica su primer álbum

No tenemos tiempo para aburrirnos en cuanto novedades musicales (también es verdad que ni que lo pudiéramos hacer), y hoy sumamos que el súper grupo Big Walnuts Yonder publica su primer disco. Pero, ¿quién está detrás de este supergrupo? El cantante bajista Mike Watt (Minutemen, The Stooges), el guitarrista Nels Cline (Wilco, Nels Cline Singers), el batería Greg Saunier (Deerhoof) y el guitarrista y cantante Nick Reinhart (Tera Melos), un buen puñado de artistas que hacen que esperemos mucho de este nuevo disco y súpergrupo, que con el tiempo parece que muchos artistas se animan a formar, visto tanto su buena calidad como la aceptación del público por ello.

Claro que la idea de este grupo no es de hace dos días, ya que tiene una interesante historia detrás, ya que la idea de crearlo surgió de Watt y Reinhart cuando actuaron conjuntamente en Japón en el lejano 2008, si bien tras idas y venidas, y convencer a los demás integrantes (que no siempre es fácil) de su participación, por lo que hasta el verano de 2014 cuando se graba el primer trabajo en solo tres días en la ciudad de Brooklyn con Tony Maimone y el ex bajista y productor Pere Ubu.

Sobre este primer disco se va a llamar igual que el grupo, Big Walnuts Yonder, y se publicara el próximo 5 de mayo a través del sello Sargent House. El disco, del que tenemos un adelanto con la canción Raise the Drawbridges?, está compuesto por 10 canciones, siendo las siguientes:

All Against All Sponge Bath Flare Star Phantom I Got Marty Feldman Eyes Raise the Drawbridges? Ready to Pop! Forgot to Brush Rapid Driver Moon Inhaler Pud Heat Melter

Os dejamos con la canción, a la espera de que nos pueda ofrecer este supergrupo, y se quieran pasar por nuestro país y poder escucharles en directo.