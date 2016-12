El SOS 4.8, en riesgo grave de suspensión

​Parece que las aguas bajan revueltas por la Región de Murcia, y no solo por el reciente temporal de lluvias, que también, sino en lo que se refiere al Festival Estrella Levante SOS 4.8 en su edición de 2017.

La empresa organizadora LegalMusic En Vivo S.L, ha anunciado mediante un burofax enviado a la Consejera de Cultura la suspensión de la próxima edición del SOS 4.8 que tenía que celebrarse la última semana de Abril del próximo año. Sin embargo, la consejera de Cultura Noelia Arroyo ha comunicado después de haber recibido la notificación por parte de la empresa, que el Festival se celebrará y que esto es tan solo un pulso de la organización para tratar de conseguir más fondos que palien su difícil situación económica, ya que se encuentra inmersa en un preconcurso de acreedores. Portavoces de la Consejería hablan de un incremento de 80.000 Euros más lo que solicitan desde la empresa madrileña, así como una serie de garantías y “apoyo en especie”, lo que es lo mismo, una serie de cesiones de infraestructuras y servicios sin coste alguno.

Por otro lado, la organización ha sacado una nota de prensa en la que aclara una serie de puntos y en la que señala que la Consejería no ha cumplido sus compromisos económicos de patrocinio desde 2013. De esta manera, según LegalMusic, el SOS4.8 se ha venido celebrando gracias al apoyo de los patrocinadores y en ningún caso por el interés del gobierno regional. También desde la organización aseguran que el Festival es sostenible siempre que todas las partes cumplan sus compromisos económicos, lo que no ha venido haciendo la Consejería por lo que se ven abocados a tomar la difícil decisión de suspender el mismo. Tal decisión podría ser revocada en el caso de que desde las altas instancias del gobierno se involucraran y accedieran a inyectar los fondos necesarios y comprometidos, para no tener que dejar morir así un activo cultural tan importante y con un impacto económico de 9,6 millones de euros en la ciudad.

También quieren recalcar desde LegalMusic que devolverán el importe de las pocas entradas vendidas y que el SOS4.8 no puede celebrarse sin ser ellos los organizadores, ya que también son sus creadores originales. Sobre este punto, la consejería ya ha declarado que la marca SOS4.8 se encuentra registrada por ellos mismos en el Instituto de de las Industrias Culturales.

Así pues, algo no pinta nada bien y el SOS4.8 se encuentra en verdadero peligro, esperemos que el sentido común impere y por el bien de todos pueda celebrarse uno de los mejores festivales del país.