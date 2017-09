La compañía discográfica de Johnny Cash, American Records, enviaba hace poco junto al Universal Music Group -corporación a la que pertenece-, una petición de cese a Stormfront, portal web que empleaba la música del artista para sostener su mensaje racista y supremacista.

Según relata NPR, la página empleaba la versión de Cash de I Won’t Back Down, tema original de Tom Petty, como sintonía para su programa de radio. Ante esto, ambas discográficas han reiterado que en ningún momento han “dado ningún tipo de permiso o autorización” al fundador de Stormfront y antiguo miembro del KKK, Don Black ni al servidor online en que se emite el programa –Rense Radio Network– para hacer uso de la música del artista.

El portal web ya ha cesado en su uso del tema, el cual ha sido sustituído por la canción supremacista The South Will Rise Again.

Hace un mes, salía a la luz un vídeo de un supremacista vistiendo una camiseta de Johnny Cash. A raíz del vídeo, la familia Cash compartía su rechazo hacia semejante “enfermiza” ideología en un post de Facebook, el cual se puede ver a continuación.