El segundo disco de The Good, The Bad & The Queen puede llegar en 2018

Damon Albarn comentó tras la última gira de Blur que tenía en mente recuperar otros dos de sus proyectos. El primero ya se ha llevado a cabo, con el regreso de Gorillaz y el popero Humanz. Ahora, espera el turno el supergrupo creado en 2006, y del que ha hablado el productor Tony Visconti.

The Good, The Bad & The Queen realizaron junto a Danger Mouse un álbum homónimo en 2007. Damon Albarn se rodeó del bajista de The Clash, Paul Simonon, el guitarrista de The Verve, Simon Tong, y del legendario batería de afrobeat Tony Allen para llevar a cabo el material. Recientemente Albarn confirmó que el productor de David Bowie iba a ser el ingeniero del esperado segundo álbum del estelar conjunto.

Ahora, Visconti ha comunicado a The Irish Times que hay dos tercios del disco completos y que probablemente salga a lo largo del año. “A mitad de 2017 empecé a trabajar con Damon Albarn. Ahora estoy trabajando en el nuevo compacto con Paul Simonon, Tony Allen y Simon Tong“, ha confirmado Visconti.

Además, ha revelado que ahora se encuentran en un descanso, mientras Albarn gira con Gorillaz. Aun así, en abril espera reanudar el trabajo y que esté listo antes de las próximas navidades.

Si esto llegara a darse, podría darse que Albarn editase dos obras diferentes durante el 2018. No en vano, hace unas semanas el ilustrador Jamie Hewlett afirmó que habría nueva música de Gorillaz este año.