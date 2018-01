Si bien Dinamarca es un país frío en el que parece que los conciertos se concentran mayoritariamente en las salas por su clima adverso, hay momentos en los que todo reluce y se pueden permitir salir a la calle y, como bien lleva haciendo unos años la ciudad de Roskilde, organizar su propio festival.

Un año más, llega el Roskilde Festival, esta vez celebrándose del 30 de junio al 7 de julio, atrayendo lo mejor del panorama internacional e incluyendo alguna que otra perla danesa digna de atención. Esta semana ha arrancado con nuevas confirmaciones por parte de la organización del festival. Ayer mismo anunciaban a Eminem como cabeza de cartel para seguir hoy con 17 nombres más, entre los que podemos destacar a St. Vincent, Cardi B, Khalid, Odesza, Preoccupations o la locura noise directa desde Japón: Boris & Merzbow, demostrando que este festival busca agrupar la mayor cantidad de estilos posibles.

Estos nuevos nombres se suman a un cartel conformado por artistas como Bruno Mars (que recientemente ha arrasado en los Grammy), Gorillaz, David Byrne, Fleet Foxes o Mogwai. Dentro de las confirmaciones danesas recomendamos no perder de vista el buen pop de Alex Vargas, el rock desgarrador de Baby In Vain o la apuesta indie rock de Nelson Can, todos ellos nombres que están dando de qué hablar en su país.

Si el festival te ha llamado la atención, puedes obtener a través de su portal web el pase para los 8 días que dura más camping por DKK 2100 (unos 300 euros), o una entrada de día por DKK 1050 (unos 140 euros).