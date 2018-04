El Rock and Roll Hall Of Fame celebró su 33ª ceremonia este fin de semana

La trigésimo tercera ceremonia del Rock and Roll Hall Of Fame tuvo lugar la pasada noche del sábado 14 de abril en el Auditorio Público de Cleveland, Ohio (EE. UU.).

En ella se condecoró como a Nina Simone, The Cars, Bon Jovi, The Moody Blues y Dire Straits, ganadores de entre una larga lista de nominados en que la que se quedaron actos como Radiohead, Kate Bush, Rage Against The Machine o Depeche Mode.

La gala, presentada por el locutor radiofónico Howard Stern, contó con conciertos de The Killers y de algunos de los grupos galardonados, así como impactantes tributos a Nina Simone, Tom Petty o Chris Cornell.

El discurso de Bon Jovi

Uno de los momentos clave de la noche tuvo lugar con la condecoración de Bon Jovi y su entrada a los anales de la historia del rock. Bon Jovi acudió a la cita con todos los miembros de su formación original.

Subidos al escenario, los miembros de la banda se tomaron una hora para dar un discurso memorable. Un discurso que, según comenzaba Jon Bon Jovi, “llevaba escribiendo desde el día que cogí la escoba y comencé a cantar en la cima de las escaleras de mi hogar de mi infancia“.

El discurso del líder, que duró 20 minutos y al que sucedieron el resto de integrantes de la banda, finalizó con una larga lista de agradecimientos a todos aquellos que han hecho posible “vivir este sueño”. A continuación puedes ver el discurso al completo:

Tributos y más tributos

La ceremonia contó con una gran cantidad de tributos. Nina Simone, una de las condecoradas de la noche, recibió un tributo de Andra Day y Lauryn Hill, quienes hicieron un popurrí de tres temas de la cantante estadounidense: I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free, I Put A Spell On You y Feeling Good.

Por su parte, la cantante de Alabama Shakes, Brittany Howard, interpretó dos temas de Sister Rosetta Tharpe. Harpe era también una de las homenajeadas esa noche, en la categoría de ‘Early Influence’, un galardón destinado a aquellos artistas que precedieron al nacimiento del rock and roll pero cuya música tuvo un impacto en la evolución del género, inspirando a sus principales artistas.

Rosetta Tharpe fue una de las primeras grandes estrellas de música gospel en los años 30, y en la noche del pasado sábado, Brittany Howard versionó sus temas That’s All y Strange Things Happening Every Day.

También hubo ocasión de homenajear a algunos de los artistas del mundo de la música fallecidos a lo largo del último año. Así, The Killers versionaron a Tom Petty y su tema American Girl. Por su parte, Ann Wilson de Heart se unió a Jerry Cantrell de Alice in Chains para versionar Black Hole Sun, tema del cantante de Soundgarden Chris Cornell.

Los singles del Hall of Fame

La ceremonia de este año contaba con la introducción de un nueva nueva sección, bajo el nombre de The Singles of the Hall of Fame, una manera de homenajear a las propias canciones, más allá de los artistas. Esta sección fue presentada por el guitarrista de la E Street Band, Steve Van Zandt.

Los singles escogidos para la edición de este año han sido Rocket 88, de Jackie Breston y sus Delta Cats (1951), Rumble de Link Wray (1958), Louie Louie, de The Kingsmen (1963), A Whiter Shade of Pale de Procol Harum (1967) y Born To Be Wild de Steppenwolf’s (1968).