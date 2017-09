El regreso inesperado de Bowie en Twin Peaks

Nadie se lo esperaba pero así fue. David Bowie apareció de nuevo en la serie Twin Peaks como agente del FBI Phillip Jeffries. Hace poco más de año y medio el artista nos dejaba, dos días después del lanzamiento de su último disco Blackstar. Y es que nadie realmente sospecharía de la posibilidad de que Bowie reapareciese en la nueva temporada pero David Lynch, el director, buscó la manera de hacernos ver a David Bowie una vez más en la serie.

Y ocurrió, le pudimos ver de nuevo en carne y hueso a través de flashbacks a la película de 1992 Twin Peaks: Fire Walk With Me. La productora ejecutiva del programa, Sabrina Sutherland, confirmó que Bowie dio su aprobación para aparecer en la nueva temporada.

Pero no sólo eso, The Return: Part 14 fue dedicado al artista. Muchos fans sorprendidos acudieron rápidamente a las redes sociales para comentar lo increíble e inesperado que fue ver al personaje de Jeffries de nuevo en la pantalla, prácticamente dos años después desde la muerte del queridísimo David Bowie.

Pero Twin Peaks: the Return no sólo contó con la aprición de Bowie, sino que también contó con Julee Cruise , Eddie Vedder, Chromatics, Moby , Sky Ferreira, Hudson Mohawke, Au Revoir Simone, Nine Inch Nails, Alex Zhang Hungtai y Sharon Van Etten.

Hace poco dos nuevos álbumes de la banda sonora para la serie han sido lanzados. Un álbum de recopilación del supervisor de sonido y música David Hurley llamado Anthology Resource Vol. 1: △△ llegó este verano.