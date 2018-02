El regreso de The Mars Volta podría estar más cerca que nunca

Prácticamente nada en esta vida es imposible, y si este fin de semana has estado trasteando por twitter, es posible que hayas visto que las probabilidades de un regreso de The Mars Volta son más altas que nunca en los últimos tiempos, después de que Cedric Bixler-Zavala contestase del siguiente modo a un seguidor de la banda en la popular red social.

Damn. I wish I had half the confidence your proclamation has! Thank you for the kind words. We will be back soon

— CEDRIC BIXLER ZAVALA (@cedricbixler_) February 10, 2018