El próximo álbum de Anna Calvi podría estar muy cerca

Casi cuatro años y medio han pasado ya desde que la artista británica Anna Calvi publicaba su aclamado, segundo álbum de estudio One Breath.

Desde entonces, sus trabajos posteriores han incluído tres EPs, uno de ellos en vinilo: Strange Weather, en 2014; Live for Burberry, grabado a principios de año en su actuación para la casa de moda; y Live at Meltdown, sobre su actuación para el veraniego Meltdown Festival de David Byrne.

Sin embargo, y a pesar de haber presentado temas nuevos en alguna que otra ocasión, la compositora británica no se había pronunciado hasta ahora respecto a algún álbum. Y ocurría el pasado 21 de diciembre a través de tres tweets en su cuenta, que anticipan buenas nuevas para el venidero 2018. ¡Aquí te los dejamos!

All I can do is wear what I create like a coat to cover me and protect me, and the deeper I fall into it's arms the better it holds me. pic.twitter.com/aZXIkHX4RH

