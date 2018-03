El polémico co-propietario Coachella dona 1 millón de dólares a la Fundación Elton John

Hace unos meses, se descubrió que Philip Anschutz, co-propietario del Festival de Coachella, había financiado a través de su fundación grupos de lobby contra los derechos de la comunidad LGBT y contra el cambio climático. Tras la reacción inicial contra estas amistades peligrosas de Anschutz, parece que sus asesores han decidido dar un cambio y pensar mejor en qué asociaciones se benefician de sus generosas donaciones, y quizá por ello han donado un millón de dólares a la Elton John AIDS Foundation.

En un comunicado hecho público por Anschutz, que evidentemente está aprovechando esta donación como lavado de imagen, ha afirmado que su regalo a la Fundación Elton John quiere subrayar el hecho de que “apoya la libertad de todo el mundo para vivir sus vidas de forma pacífica sin interferencias de otros. La sexualidad es uno de los asuntos más personales que existen, y nunca ha sido mi intención meterme en las vidas privadas de los demás. Apoyo los derechos de todo el mundo y estoy en contra de la discriminación y la intolerancia contra la comunidad LGBT. Creo que se trata de un hecho de derechos humanos básicos. Nuestra fundación apoya un gran número de causas benéficas. Siento si parte de ese dinero que hemos donado se ha utilizado para propósitos que van indirectamente en contra de esos valores. No era mi intención, no refleja mis creencias, y me comprometo a asegurarnos de que nuestros procesos internos sean más estrictos para que no vuelva a ocurrir“.

Todo a punto para el Festival de Coachella

Recordemos que el Festival de Coachella tendrá lugar a lo largo de dos fines de semana, del 13 al 15 de abril y del 20 al 22 de abril con The Weeknd, Beyoncé y Eminem como cabezas de cartel.