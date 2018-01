El Petit de Cal Eril, Oso Leone, Medalla y La Plata se suman al Vida Festival 2018

El Petit de Cal Eril, Oso Leone, Medalla y La Plata son las nuevas confirmaciones nacionales del cartel del 5º aniversario del VIDA Festival, uniéndose de este modo a un cartel que incluye a los ya anunciados Franz Ferdinand, St. Vincent, Iron & Wine, Calexico y Nick Mulvey en una edición que tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio en la Masia d’en Cabanyes (Vilanova i la Geltrú).

Dos años después del lanzamiento del mágico y evocador álbum La Força (Bankrobber, 2016), El Petit de Cal Eril presenta ∆ (Bankrobber, 2018). Un trabajo en el que Joan Pons continúa dibujando las líneas de su delicado y vitalista universo influenciado por la canción tradicional, el folk acústico y la psicodelia más artesana.

Oso Leone regresa tras cuatro años desde el lanzamiento de Mokragora (Foehn Records, 2013). El ahora sexteto mallorquín presenta un álbum que verá la luz este 2018 donde prometen ampliar la vertiente electrónica y r&b de su propuesta pero manteniendo en todo momento la suavidad y sutileza de su deslumbrante sonido.

Del extrarradio barcelonés nace Medalla, uno de los grupos emergentes más potentes de la escena local que incluye en sus filas a miembros de The Saurs, The Zephyr Bones, Rapaza y The Stagpies. Emblema y Poder (El Segell, 2017), su carta de presentación, explora un pop de carácter épico, afilado y desafiante marcado por el krautrock, el metal y la psicodelia.

Originarios de Valencia, con tan sólo un EP en el mercado y un LP a la vista, La Plata han cautivado con una batería de pequeños himnos pop marcados por sus tempos hiperactivos, su actitud descarada y la clara influencia punk y new wave de la València de los 90. Un sonido intenso y contagioso que exploran por primera vez en su debut Un Atasco (Sonido Muchacho, 2017).

Ya puedes hacerte con tu abono aquí.