El nuevo videoclip de Glass Animals muestra su tremendo directo bajo la lluvia

Las ganas que tenemos de que llegue el Mad Cool Festival son enormes, y quizás aún más después de ver el vídeo en directo que nos ha regalado una de las bandas participantes en su cartel, Glass Animals.

El año pasado, los ingleses actuaron en el histórico recinto Red Rocks de Colorado, en Estados Unidos. La joven banda no quiso olvidarse de esta visita y grabaron en directo su canción The Other Side of Paradise. Un vídeo muy especial, ya que en él demuestran que su directo y la pasión de sus fans no decae a pesar de la lluvia que caía en ese momento en el recinto.

El próximo 14 de julio tendremos en Madrid a Glass Animals presentando su último trabajo, How To Be a Human Being. Un disco que, según cuenta la banda, supone un diario del tiempo que pasa volando en la carretera, viviendo memorias y distintas percepciones de la gente alrededor del mundo. Os dejamos con este vídeo de su directo para que sepáis lo que os espera en poco más de un mes.