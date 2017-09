El nuevo vídeo de Justice para su tema Pleasure (Live) es una obra de arte

El dúo francés Justice, lo ha vuelto a hacer, ha acaparado nuestra atención gracias al impresionante vídeo que han compartido de su tema Pleasure.

El tema en cuestión pertenece al último y tercer álbum de estudio de la banda, Woman, que después de casi un año, regresan a lo grande con este impresioante vídeo oficial de la versión en directo del tema Pleasure (Live).

Para la realización de este videoclip, Xavier de Rosnay y Gaspard Augé, volvieron a apostar por el director Alexandre Courtès, quien no olvidemos, fue nominado al mejor vídeo internacional en 2012 por su colaboración con Justice en On’n’On y quien también ha dirigido vídeos tan famosos como el de Seven Nation Army de The White Stripes, o Vertigo de U2, entre muchos otros más.

En el vídeo, podemos ver una escena de sexo, con imágenes bastante explícitas pero increíblemente bellas y cuidadas, entre una pareja en un cuarto con una iluminación muy especial creada por el artista Nicolas Loir. Mientras suena la música la pareja hace el amor mientras las luces atraviesan partes de sus cuerpos. Cuando llegan al clímax, la simbiosis es tal que se fusionan en un solo ser que eclosiona. De ese clímax nace un bebé.

En palabras del director, el vídeo. “Es una escena de amor sobrenatural. Una extrapolación de los sentimientos durante el sexo, una simbiosis”. Es una idea de cómo se hacen los bebés según los propios Justice, complementada con la creatividad de Alexandre Courtès. “Quería jugar con colores vívidos y tubos brillantes que atravesaran los cuerpos de los personajes… y a ellos le gustó la idea. Terminamos grabando una escena de sexo atrevida y sensual”.

Disfrutadlo porque es una maravilla.